NYBORG: Tirsdag omkring formiddagstid skete, der et indbrud på Lindenborgvej.

Tyven eller tyvene var gået om til en terrassedør, hvor de har knust ruden for at komme ind i hjemmet. Men i boligen var tyven meget specifik med hvad, der skulle stjæles tyveri. Sporene tyder på, at tyven var gået direkte over til spisebordet. Det hvide, ellipseformede bord blev taget med, mens intet andet i boligen tyder på at være blevet stjålet. Indbruddet skulle være sket mellem 7.45 og 14.45 tirsdag. /PAD