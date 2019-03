Lynfrosten. Man har et standpunkt, til man tager et nyt

Så blev der lavet en politisk kovending af de større i Nyborg. Man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Men tillykke til SF, eller skal vi til at kalde dem skabsradikale? Det bliver spændene, om de formår at holde de to andre partier (Venstre og DF) op på en aftale om grøn omstilling. Det må man håbe - eller også er det jo bare surt.

Det er også spændene hvor meget SF vil slås for at få ryddet op efter fortidens svineri på grunden, eller om man kan nøjes med at plante et par birk og bøgetræer. Alt dette kan vi jo kun vente i spænding på.

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tillykke til butikkerne i Nyborg indre by og til handelsstandsforeningen. De må da ikke kunne få armene ned af bare begejstring.

Det ser nu ud til, at partierne vil gøre det meget nemmere at drive forretning i midtbyen, så de små butikker må da klappe i deres hænder. For der må være en skattelettelse eller en hjælp til at betale for huslejen på vej til alle butikker i den gamle kongeby fra vores byråd.

Så det er dejligt, at SF med Suzette Frovin nu vil stå i spidsen for at sikre, at den store butiksdød ikke rammer vores smukke handelsgader, og at vi får et smukt, grønt storcenter at se på fra bilen, når man drøner forbi på motorvejen i retning mod Sjælland eller Rosengårdscenteret Odense. Eller når man indtager frokosten på Den Gyldne Måge.

Så en kæmpe klapsalve fra mig til hele Nyborg Kommune. Dette er, om ikke større end at få Touren til Nyborg, så næsten.