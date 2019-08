Lundemanns spiller op på Villa Gulle

"Vær vor gæst" lyder opfordringen fra familien Lundemann, som er klar med en forfriskende kabaret i sommervarmen på Hotel Villa Gulle i Nyborg.

Nyborg: Scenen er som bekendt skrå. Men for de rutinerede entertainere, Arne og André Lundeman, så er ingen udfordring for stor, og far og søn er klar og parate til fornøje med endnu en sommer-kabaret i Nyborg. Som altid er de anført af Fru Gitte Lundemann, der også står for ide og instruktion til årets kabaret med titlen "Vær vor Gæst". Hotel Villa Gulle er ramme om løjerne, hvor restauranten over 10 aftener omdannes til en potpourri med viser, sang og anekdoter, der trækker tilbage til dansk film og revys guldalder.

Vær vor gæst To gange Lundemann, Arne og André, er på scenen i Hotel Villa Gulle, Nyborg, under årets sommer-kabaret med titlen "Vær vor gæst".



Forestillingen har premiere onsdag 7. august og spiller sidste gang torsdag 22. august. I alt 10 forestillinger.



Gitte Lundemann står for ide og instruktion, mens Bjørn Elkjær sidder ved klaveret



Billetter med menu og kabaret kan købes hos Hotel Villa Gulle i Øster Voldgade.

Andre Lundemann, pianist Bjørn Elkjær samt Gitte og Arne Lundemann inviterer til sjov, spas og gode sange i årets sommer-kabaret på Hotel Villa Gulle. Foto: Klaus Wind

Ja til fru Gulle De seneste fire somre med kabaret i gården på Centralcaféen i Nørregade sluttede, da den navnkundige restaurant endegyldigt lukkede og slukkede i vinter. Og det lå ikke i kortene, at der ville blive en afløser for familiens kabaret denne sommer. Men en henvendelse fra Fru Gulle i Øster Voldgade gjorde en forskel. - Vi sagde straks ja. For hotellet har akkurat som Centralcaféen både stemning, varme og atmosfære og masser af rummelighed. Det passer fint ind i kabarettens ånd, påpeger Gitte Lundemann. Hun kan samtidig fejre et kunstnerisk jubilæum. Siden 1974 med premieren på Grand Hotel i Odense har Gitte Lundemann over årene skrevet og instrueret 30 forskellige forestillinger. Det er blevet til revyer og kabaretter fra Odense Teater til ni somre på Tornøes Hotel i Kerteminde samt en håndfuld år med Cirkus Himmelblå på havnen i de tidlige 90'ere plus alt det andet.

Klassiske revyviser Sommerens kabaret er blandt andet funderet i en række melodier og tekster af Kai Norman Andersen og Aage Stentoft. Ifølge Gitte Lundemann er musik med kvalitet helt afgørende, når en ny forestilling skal skæres til. - Det giver mig den nødvendige inspiration, og jeg får masser af ideer og tanker, som gerne må være lidt crazy samtidigt, bemærker instruktøren. Arne Lundemann supplerer: - Vi gør det stadig på vores måde. Og i år har vi et nummer, hvor vi fejrer, at ordet Pyt er optaget i den danske ordbog. Jørgen Rye fremførte det første gang. Og i 50-året for den første månelanding, så letter kabaret-holdet naturligt også med numre som Sinatras "Fly me to the Moon" og "Du gamle måne". Kabaretten har premiere onsdag 7. august og spiller frem til og med onsdag 22. august.