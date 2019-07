Lundemann bor i kolonihavehus: Utrygt

Nyborg: - Jeg synes, det er trist. Det er ikke sjovt at læse om alle de brande. Det er lidt for tæt på.

Sådan siger skuespiller Arne Lundemann, der sammen med sin kone, Gitte, har boet i kolonihavehus ved Nyborg Vold gennem 23 somre.

Og det kendte par har tænkt sig at fortsætte med at overnatte i kolonihavehuset trods seks natlige brande i området den seneste måneds tid.

- Vi stiller bilen ved indgangen til kolonihaven og har lidt lys tændt. Så kan man da se, at huset er beboet. Men selvfølgelig er det utrygt for os. Vi håber godt nok, at politiet hurtigt kan finde ud af, hvem det er, der går rundt og gør sådan noget, siger Arne Lundemann.

Det kendte par bor det meste af året i en lejlighed i Nyborgs centrum, men i sommermånederne holder de af at bo i kolonihavehuset.

- Her er så dejligt stille, selv om det ligger midt i byen, siger Arne Lundemann, der i øvrigt snart kan følge med i forestillingerne på Nyborg Vold uden at forlade sin kolonihave. I luftlinje er der blot et par hundrede meter til den scene, hvor han selv har spillet masser af gange.