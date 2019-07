Ejeren af Restaurant Teglværksskoven i Nyborg ser sig igen om efter forpagtere. I maj ville en fynsk familie overtage stedet, men de nåede kun at afholde et par selskaber, inden de var væk igen.

Nyborg: Folk, der drømmer om en kop kaffe og et stykke kage på terrassen ved Restaurant Teglværksskoven med bøgetræerne over hovedet og udsigten over Storebælt foran sig, kan roligt finde et andet sted at drikke deres kaffe. Der var ellers udsigt til, at det populære sted skulle genåbne her i det sene forår, men ejeren af Teglværksskoven, Jes J. Petersen, oplyser, at han igen må ud og se sig om efter nye forpagtere. En fynsk familie med erfaring i restaurantbranchen meddelte ellers i maj, at de droppede deres forpagtning af Restaurant Skærven og flyttede aktiviteterne et par kilometer mod nord, hvor Teglværksskoven stod tom. Men det blev kun afviklet et par selskaber, inden familien var væk igen. De nåede aldrig at indgå en forpagtningsaftale med ejeren.

Ingen studenterfest Det hurtige farvel betød blandt andet, at en Nyborg-familie i al hast måtte arrangere et studentergilde selv. Familien havde først booket festen på Skærven. Den blev senere flyttet til Teglværksskoven, men da studenterne for nylig skulle til at springe ud, var det umuligt at få fat i restauratørerne på Teglværksskoven Stedet stod forladt og aflåst. - Vi bookede lokalerne til festen for længe siden på Skærven, og arrangementet flyttede så med til Teglværksskoven, da restauratørerne ville åbne der. Men da vi nærmede os tiden, skrev og ringede vi mange gange til restauratøren. Men de ringede aldrig tilbage, fortæller Helle Skovgaard, der endte med selv at arrangere studenterfesten for sin datter privat hos nogle venner. Helle Skovgaard forsøger nu at få det indskud tilbage, familien for længst har betalt.

Søger ny forpagter Det har ikke været muligt for Fyens Stiftstidende at komme i kontakt med Christian Kock, der er far i den familie, der har huseret kortvarrigt på Teglværksskoven og Skærven. Familien bestod af Christian Kock, der præsenterede sig som lastbilchauffør i Sverige, hans fraskilte hustru, der arbejder som smørrebrødsjomfru i København og har en lang karriere i restaurationsbranchen bag sig og deres to voksne sønner. Jes J Petersen, der ejer restauranten og den store feriebolig ved Teglværksskoven, er på ferie i udlandet og tager ikke telefonen, men han har sendt avisen en kort forklaring via sms: - Det er korrekt, at de nye forpagtere ikke er kommet i gang som planlagt. Jeg har ladet dem afholde nogle skelskaber, som var booket til Skærven, mens vi skulle lave en forpagtningskontrakt, som dog ikke ser ud til at blive til noget, da de tilsyneladende har fået nogle udfordringer som gør, at de ikke kan starte op. Restauranten vil søges bortforpagtet igen, skriver Jes J. Petersen på sms.

Der skal være åbnet Med andre ord må Teglværksskovens ejer starte helt forfra med at finde en forpagter, og derfor kan ingen vide, hvornår dørene til restauranten slås op for denne sæson. Og dermed er han på kant med den servitut, der hviler på restauranten. Servitutten slår nemlig fast, at der skal være åbent for a la carte-kunder fra påske til sidst i august seks dage om ugen. Det er kommunen, som skal holde øje med, at servitutten overholdes, men i år har de endnu ikke løftet pegefingeren. Eller det, der er værre. - Vi har naturligvis øje for sagen, men der har jo været noget i gang derude i foråret, og derfor har vi ikke skredet ind. Men hvis restauranten ikke åbner, vil vi indskærpe, hvad der står i servitutten, siger vicekommunaldirektør Søren Møllegaard. Pligten til at holde åbnet i restauranten blev tinglyst på ejendommen, da Nyborg Kommune i 2001 solgte Restaurant Teglværksskoven og i øvrigt også Hesselhuset, der senere blev til Restaurant Lieffroy. Kommunen ville sikre, at de to steder fortsat blev brugt som restauranter og ikke bare blev lavet om til privatboliger efter salget. Nyborg Kommune har for flere år siden truet med at melde ejeren af Teglværksskoven til politiet, hvis der ikke kom gang i restauranten. Det endte i øvrigt med en aftale med den unge kok Rasmus Kirk, der sammen med sin kone drev stedet med succes i omkring ti år.