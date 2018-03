Lotte Hansen har som autoriseret også et ydernummer, så hun kan behandle fødder efter henvisning fra klientens egen læge, ligesom hun kan journalføre og have kontakt til relevante samarbejdspartnere indenfor sundhedsvæsenet.

Her har hun indrettet med et forlokale med venteplads og reception og et klinikrum, hvor fodbehandlingerne forgår. Indenfor almindelig fodbehandling tilbyder hun fodbad, klip og slibning af negle, beskæring af hård hud og efterbehandling med creme.

Det ved Lotte Hansen, der som ret nyligt uddannet statsautoriseret fodterapeut har åbnet egen klinik, hvis navn sådan set siger det hele: Klinik for Fodterapi. Klinikken er i et lokale i Ullerslevcentret.

Ullerslev: Fødderne har vi fået for at bruge dem. Men også for at passe på dem. Sunde fødderne er er afgørende for ens fysiske velvære.

Efter en årrække som ansat indenfor sundhedsvæsenet i pleje og omsorg, i psykiatrien og misbrugsområdet har Lotte Hansen stiftet bekendtskab med det med fodterapi.

- På et tidspunkt var det for mig personligt et spørgsmål om, at jeg synes, at jeg i mit job måtte gå for meget på kompromis med min faglighed. Der er jo behov, vi som personale må opfylde, siger hun.

- Så jeg besluttede, at jeg måtte finde en løsning på, hvordan jeg kunne have indflydelse og selvbestemmelse. Det fandt jeg ved at uddanne mig til fodterapeut, siger hun.

Uddannelsen tager halvandet år, og hun tog den i København. Selv er hun stadig lidt overvældet ved at tænke på den store viden, uddannelsen giver på relativ kort tid.

- Har andre lyst, kan jeg kun anbefale at tage den uddannelse. Det er så spændende, bemærker hun.