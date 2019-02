Lone Mørup fortsætter på rådhuset

Nyborg Kommune har for første gang fastansat en journalist som presseansvarlig. Stillingen er besat af journalist Lone Mørup, der har været ansat "på prøve" i godt et halvt år.

Nyborg: Journalist Lone Mørup skal efter månedsskiftet lave stort set det samme, som hun har gjort længe.

Den store forskel er bare, at hun ikke længere er projektansat, men fastansat pressemedarbejder i Nyborg Kommune.

45 personer havde søgt stillingen som pressemedarbejder i Nyborg Kommune, men valget faldt altså på det kendte ansigt, som har fungeret i rollen på rådhuset siden april 2018.

Ansættelsen af Lone Mørup viser, at det nogle gange kan betale sig at gå op på borgmesterens kontor med en god idé.

Det var lige nøjagtig, hvad den rutinerede journalist gjorde sidste år.

- Jeg inviterede mig selv til en kop kaffe med Kenneth Muhs, og sagde til ham - og senere til kommunens direktion - at jeg kunne gøre noget for kommunen. Jeg syntes nemlig, det var mærkeligt, at Nyborg ikke gjorde mere ud af at fortælle omverdenen om alt det spændende, der sker i kommunen. Altså prøve at sprede historien om Nyborg ud til hele landet, siger Lone Mørup.

Borgmesteren og direktionen tog journalisten på ordet, og ansatte hende i en halvårs projektstilling, der forlænget nogle måneder.

- Den historie viser jo også en anden ting: Hvis nogen har den fordom, at en kommunal administration er noget firkantet og langsomt, så kan de godt tro om igen, siger Lone Mørup.

Lone Mørup har de senere uger haft rigeligt at gøre med at håndtere pressen i forbindelse med de store historier - positive og negative, som Nyborg har været involveret i: Ny fabrik på Lindholm, Tour de France, den såkaldte it-skandale og historien om de somaliske piger, der mistede opholdstilladelsen.

Lone Mørup kommer til at referere direkte til den øverste administrative chef på rådhuset, kommunaldirektør Lars Svenningsen.