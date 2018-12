Nyborg: Den 18. juli 2019 er der premiere på Frøken Nitouche på Nyborg Vold, og der er udsigt til lidt ekstra stjernedrys på den festlige aften. Der skulle nemlig være gode chancer for, at skuespilleren Lone Hertz dukker op.

Det var jo Lone Hertz, der spillede en af de to store roller i filmudgaven fra 1963. En film, der blev en mægtig succes - også for Lone Hertz, der i dag er 79 år.

- Jeg talte med Lone for nogle uger siden om, at jeg skal sætte Frøken Nitouche op på Nyborg Vold, og hun siger, at hun kommer til premieren, siger Flemming Jensen, der skal instruere forestillingen.

Lone Hertz har været med i 35 film, hun har instrueret og været teaterdirektør.