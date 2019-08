Lommetyv snupper pung på bibliotek

NYBORG: Onsdag var en lommetyv på spil på Torvet midt på eftermiddagen, hvor en kvinde fik frastjålet en pung. Imens kvinden var på et biblioteksbesøg, havde hun medbragt en grå Fjällräven taske. I tasken havde hun en hvissengrøn pung lavet af filter, der på forsiden havde et mærke af en blomst, der også var lavet i filter. Kvinden havde under hele biblioteksbesøget ikke haft sin taske under opsyn, så præcis hvornår - eller af hvem - pungen blev stjålet, ved hun ikke. Det er dog sket mellem 13 og 16 onsdag. /PAD