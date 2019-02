Lokkedue: Politikere kræver borgmesterens forklaring på hasteindkaldt møde

Afsløringerne af skjult overvågning af medarbejderne og voldsom sjusk med datasikkerheden har sendt chokbølger gennem store dele af byrådet i Nyborg.

Byrådet har tilsyneladende i vidt omfang været holdt hen i uvidenhed om detaljerne i den opsigtsvækkende sag.

Nu kræver Socialdemokratiet og SF en redegørelse.

Og den skal komme fra borgmesteren på et ekstraordinært og hasteindkaldt økonomiudvalgsmøde.

Økonomiudvalg er indkaldt til et møde fredag morgen.

Og Socialdemokratiets gruppeformand og borgmesterkandidat, Sonja Marie Jensen, kræver fuld åbenhed.

- Vi kræver sammen med SF, at sagen kommer på borgmesterens bord, for det er ham, der ifølge styrelsesloven har det øverste ansvar, siger Sonja Marie Jensen.

Hun hørte - i privat sammenhæng - første gang om den skjulte overvågning af medarbejdere på 4kløverskolen i december.

Hun bad efterfølgende om en redegørelse, men må efter de oplysninger, der nu er kommet frem, konstatere, at byrådet så langt fra er blevet informeret om alle aspekter af sagen.

- Nu skal der styr på det her. Vi skal naturligvis sørge for, at vi respekterer kravene til datasikkerheden. Men det vigtigste er, at vi behandler medarbejderne ordentligt, understreger Sonja Marie Jensen.

SF's gruppeformand, Suzette Frovin, understreger, at der er nye oplysninger i sagen, som kræver en ordentlig gennemgang.

- De oplysninger havde det været rart at få noget tidligere. Vi skal selvfølgelig tage hånd om datasikkerheden, men jeg er meget skeptisk overfor at bruge metoder, hvor man lokker medarbejderne til at begå fejl, tilføjer hun.

Det er trods flere henvendelser ikke lykkes at få en kommentar fra Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V).