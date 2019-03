Lokale stemmer i Refsvindinge: Vi ville helst blive

Fyens Stiftstidende har været på gaden i Refsvindinge, hvor avisen har bedt tre helt almindelige borgere om at forholde sig til forslaget om at dele pastoratet Ørbæk-Refsvindinge op i to.

REFSVINDINGE: Selvom adskillelsen fra Ørbæk kan give mening, så vil de lokale, som Fyens Stiftstidende snakkede med, foretrække at blive i pastoratet med Ørbæk.

Én af de personer, som ikke ville bryde som om opdelingen af Ørbæk-Refsvindinge Pastorat, er Alice Viby. Hende mødte Fyens Stiftstidende, da avisen gik ned ad Stationsvænget i det centrale Refsvindinge.

- Vi er meget kede af, vi måske skal adskilles fra Ørbæk og så skal finde sammen med nogle andre kirker. Vi vil helst være sammen med Ørbæk. Dem har vi været glade for i mange år. Vi har et stort fællesskab med Ørbæk. Jeg går for eksempel til strikkeklub i vores fælleshus om eftermiddagen, hvor vi også laver andre ting sammen. Det ville jeg være ked af, hvis det blev delt ud med en anden kirke, vi ikke har noget at gøre med, fortæller Alice Viby.

Alice Viby er ikke ene om at mene, at fællesskabet med Ørbæk er vigtigt. Det samme mener Mogens Larsen, der bor et par huse længere nede ad vejen.

- Jeg ville da være ked af det, hvis vi skulle skilles fra Ørbæk. Vi har et godt fællesskab med Ørbæk, fortæller Mogens Larsen i sin forhave.

Der var dog også beboere, som forsøgte at se sagen i et større perspektiv. Det var blandt andet Birthe Henriksen, som selv har læst litteratur om de lokale sognes historie.

- Jeg føler, vi har det godt med Ørbæk, som vi ikke har nogle uenigheder med. Men sammenlægninger er jo desværre nok en del af tidens udvikling. Historisk har vi tidligere jo også haft et samarbejde med Kullerup, så jeg håber og ser frem til et godt samarbejde med dem i fremtiden.