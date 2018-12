Lokale samler ind til Nyborg-familie efter brand

Det er stadig uvist, hvorfor der sent mandag aften udbrød brand i et hus på Gl. Vindingevej. En familie på fem personer slap derfra med livet i behold, men har mistet alt indbo. Nu har pårørende og kolleger taget initiativ til en indsamling.

Sådan siger Judy Christiansen, Nyborg, efter at der sent mandag aften udbrød brand i et hus på Gl. Vindingevej. Beboerne slap ud med livet i behold, men måtte efterlade alle deres ejendele, som nu er gået op i røg. Judy Christiansen kender et af familiemedlemmerne efter at have arbejdet sammen med hende gennem flere år, og nu står hun og flere kolleger bag en indsamling, der skal hjælpe familien med at komme på fode igen.

Nyborg: - Vi taler om en familie med tre børn, der har mistet alt med mindre end en uge til jul. Heldigvis kom de alle ud i god behold. Men at gå i seng om aftenen og have alt, men så at vågne op, og det hele står i flammer. Det er jo dybt, dybt tragisk. Jeg har det forfærdeligt med det, og jeg føler virkelig med dem.

Det er ikke noget, man sådan lige kommer over, for man forestiller sig jo det værste, der kunne ske. De nåede heller ikke mere end lige at komme ud, før det var for sent.

Onsdag morgen måtte brandfolkene igen i aktion, da det begyndte at ulme fra ruinerne. Billedet her er fra den første efterslukning tirsdag formiddag. Foto: Kasper Riggelsen

Undslap med nød og næppe

Med i indsamlingen er også Anna Lise Hansen, der om muligt er endnu tættere på familien. Hun er nemlig børnenes mormor, og det var hos hende, at familien på fem overnattede fra mandag til tirsdag, efter at der var udbrudt brand i det stråtækte hus på Gl. Vindingevej klokken cirka 21.30 mandag aften.

- Jeg må indrømme, at jeg blev noget chokeret, og jeg fik ikke sovet ret meget den nat. Det er ikke noget, man sådan lige kommer over, for man forestiller sig jo det værste, der kunne ske. De nåede heller ikke mere end lige at komme ud, før det var for sent. De går normalt i seng ved 20.30-tiden, så de var alle faldet i søvn, da branden opstod. Heldigvis vågnede min datter ved brandalarmen, for min svigersøn sov så tungt, at han intet hørte, fortæller hun.

Efter aftale med datterens kolleger har Anna Lise Hansen sagt ja til, at tage imod de mange effekter, som bliver samlet ind. De havner i første omgang i hendes garage, men allerede tirsdag var hun forbi med nogle af første ting, der var kommet ind.

- Børnene fik hver et sovedyr og lidt bøger, spil og tøj. Derudover var vi ude og købe nyt tøj til dem i går. Men der står stadig noget ude hos mig. Jeg synes, det er fantastisk, at nogen har overskud til at arrangere en indsamling for andre lige op til jul, hvor man har travlt med så mange andre ting, siger hun.