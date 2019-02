Lokalaftale for lærerne i Nyborg er på plads

Nyborg: Der var været gjort op til flere forsøg de senere år, uden held. Men nu er det lykkedes at indgå en lokal arbejdstidsaftale for lærerne i Nyborg Kommune, der bakkes op af alle parter og træder i kraft den 1. august 2019.

Aftalens indhold bliver præsenteret på et pressemøde på Vibeskolen i Ullerslev tirsdag, hvor blandt andre borgmester Kenneth Muhs (V), udvalgsformand Suzette Frovin (SF), lærernes kredsformand Peter Lund Andersen og skoleleder Karen Rasmussen vil være til stede.

I en pressemeddelelse fra kommunen kan man læse, at der forud er gået et langt forløb, hvor man har forsøgt at inddrage alle relevante parter. Blandt andet har lærerne deltaget i en spørgeskemaundersøgelse i løbet af efteråret 2018, og samtidig har der været indkaldt til dialogmøder.

"Afsættet for lokalaftalen har været at understøtte lærernes arbejdsvilkår for derigennem at sikre en fortsat høj kvalitet på kommunens skoler. Det var derfor vigtigt, at alle lærerne på skolerne i Nyborg Kommune blev involveret i arbejdet med en ny lokalaftale," heddet det i pressemeddelelsen.