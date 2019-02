Løbsdirektør om Tour de France-etapemål: - Nyborg giver os noget, ingen andre har - Broen

Nyborg: Det var broen, der gav Nyborg Tour de France.

Det lagde løbsdirektør Christian Prudhomme ikke det mindste skjul på, da han på et pressemøde her til aften - med frit udsyn til Storebæltsbroen - skulle forklare, hvorfor det er Nyborg og ikke Odense, der er valgt som etapemål, når touren kommer til Danmark.

- Nyborg vil give os noget, ingen andre har. Broen, sagde Christian Prudhomme med begejstring i stemmen.

Under pressemødet på Hotel Sinatur Storebælt kunne han se ud på broen gennem hotellets panoramavinduer.

Og mens han pegede ud, malede han et billede af det, 3,5 milliarder tv-seere over hele verden vil få at se den 3. juli 2021.

- Jeg håber, vi får sidevind. Og forestil jer så bare de fantastiske helikopterbilleder, når kameraerne zoomer ind på feltet, der kæmper i sidevinden.