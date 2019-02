Løbsdirektør: Tour de France er for fed til Nyborgs centrum

Det bliver stort, rigtig stort, når det prestigefyldte cykelløb rammer Nyborg 3. juli 2021. Rytterne når dog aldrig ind til den historiske bykerne, men stopper ud for en af Nyborgs mest triste områder - Lynfrosten. Alligevel er borgmester Kenneth Muhs (V) overbevist om, at værtskabet giver en unik mulighed for at vise området frem.