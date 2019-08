Listetyve på spil: Tyv brød ind hos sovende ejer

Flødstrup/Bovense/Ørbæk: Tre steder i Nyborg Kommune blev hen over weekenden udsat for indbrud, men under temmelig forskellige omstændigheder og med forskellige resultater.

På Flødstrupvej lå en beboer i sin stue og sov, da en tyv kom ind gennem en ulåst dør i boligen. Tyven sneg sig ind i køkkenet, hvor han tog en køkkenmaskine. Mere turde tyven tilsyneladende ikke tage fra selve boligen.

I garagen stod det dog værre til. Her tog tyven en grå Puch-knallert, der ikke havde nummerplade. Derudover løb han også med fire vinterdæk fra boligejerens personbil. Indbruddet skete natten til lørdag mellem midnat og klokken 5.

På Strandtvedvej i Bovense listede en tyv sig også ind i en ulåst garage. Derfra tog tyven en kap- og geringssav af mærket Stihl. Sammen med saven kom tyven også afsted med i alt fire gasflasker.

Tre af dem var gule og på 10 kilo, mens den sidste var blå og ligeledes på 10 kilo. Boligejeren er ikke sikker på, hvornår indbruddet skete. Det kan have været alt mellem torsdag klokken 18 og lørdag klokken 12.

En butik på Nyborgvej i Ørbæk slap billigere. Klokken 00.11 brød en tyv et vindue op og kom ind i butikkens personalerum. Der er spor efter, tyvens færden i personalerummet, men alt tyder på, at han aldrig kom længere ind i butikken end det. Der var umiddelbart ingen tegn på, at noget skulle være stjålet.