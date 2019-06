Nyborg: Når man skal ned og stemme på onsdag, gælder det sig selvfølgelig om at se sig godt for, inden krydset sættes.

Men det er faktisk ikke derfor, Lions i Nyborg opfordrer vælgerne til også at tage gamle og kasserede briller med til valgstederne.

I forbindelse med det forestående valg samler Lions Club Nyborg nemlig igen briller ind på valgstederne i Nyborg Kommune.

Der er tale om en landsdækkende aktivitet med deltagelse af mange Lions klubber. De indsamlede briller vil efter gennemsyn af optikere og eventuel nødvendig reparation blive sendt videre til forskellige udviklingslande, hvor de indgår som en del af den humanitære støtte, som Lions Club internationalt bidrager til.

Danske Lions klubber havde en forrygende brilleindsamling ved kommunal- og regionsvalget i november 2017.

Ved seneste afholdte valg til kommunalbestyrelserne og regionsrådet indsamlede de deltagende danske klubber 55.000 par brugte briller, hvilket svarer til indbyggertallet i Vejle.

Det var et resultat, som alle, der afleverede brugte briller, kan være yderst stolte af. Det ville glæde ikke bare Lions Club, men også de mange endelige modtagere af briller, hvis denne rekord blev slået.

Lions Club Nyborg opfordrer derfor til, at vælgerne og andre i Nyborg Kommune bakker op om initiativet, hvor man uden andre omkostninger kan være med til at yde humanitær hjælp og gøre en stor forskel for mange.