Der er ikke mange festligheder i Nyborg, som er værd at bruge 40 minutter i bus på, når man er ung. Heldigvis har Line Tanghus og hendes storebror Jesper Tanghus pladsen til at gøre deres eget hjem til Frørups festcentrum.

Hverdagen går derfor mest med skole, lektier og snakke mellem de to søskende. Når tiden endelig er der i weekenderne, så er det ikke bymidten der trækker. Både Line og Jesper Tanghus synes nemlig, at det halter med mulighederne i Nyborg, så de tager oftest sagen i egen hånd.

Det er der heller ikke i deres hjem uden for Frørups byskilt, hvor de to søskende bor. Her er de omgivet af en håndfuld naboer, et idrætsanlæg og deres gamle folkeskole. Hver morgen tager de begge bussen for at komme ind til Nyborg Gymnasium. 40 minutter hver vej.

Nyborg Kommune skal være et bedre sted at være ung i. Det er kongstanken bag arbejdet med en samlet politik på området, som et nyoprettet ungdomsudvalg skal stå i spidsen for. Et af temaerne bliver, hvordan man få de unge til at engagere sig i livet i landsbyerne. Er det overhovedet muligt, når man går i skole, hvor de fleste andre unge er? I artikelserien "Ung i en landsby" stifter vi bekendtskab med nogle af de mange unge mennesker, som bor i nogle af kommunens mindre byer. Hvad laver de unge, der skal mere end et enkelt skridt ud af døren, når de skal mødes vennerne, egentlig? Sætter de pris på pladsen og roen på landet eller længes de efter byens liv og puls? Går de og keder sig eller bruger de tiden til at fordybe sig i hobbyer? Er det byens eller landsbyens fællesskab, de mangler? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, som vi vil forsøge at besvare undervejs i serien, hvor vi også ser på, hvilke ambitioner politikerne egentlig har for den nye ungdomspolitik. I første afsnit af serien møder vi de to søskende Line og Jesper Tanghus, der bor i Frørup. Her bliver vennerne og veninderne ofte valgt fra i hverdagen på grund af rejsetiden, men i weekenderne gør de deres hjem til et centrum for ungeliv på landet.

Plads til fest

Hvis Line Tanghus helt selv kunne vælge, ville hun hellere bo i Nyborg end i Frørup. Dog med den betingelse, at hun stadig ville have mulighed for at holde fester.

- Jeg ville hellere bo i Nyborg, for det ville være nemmere med alting, som for eksempel at skulle i skole. Men kun hvis jeg stadig havde et stort hus og en have med plads til fester. For dem har jeg holdt mange af siden slutningen af folkeskolen, forklarer Line Tanghus.

Hun er kun 17 år, og manglen på steder at gå i byen i Nyborg, går hende derfor ikke ligeså meget på som Jesper Tanghus, der er 19 år. De få steder, der er i Nyborg, lider ifølge ham af en dårlig stemning. Han tror, det skyldes, at det ikke alle unge, som tager i byen for at have det sjovt. Der er bare ikke andre steder i Nyborg, at tage hen.

- Vi prøver at undgå de steder, hvor folk har nemt til slåskampe. Det var en af grundene til, at vi ikke var på Bar 5 (bar, der lukkede i september, red.) og nede foran Fætter Guf (slikbutik i Nyborg, red.). Der var bare en underlig trykket stemning, der var meget hierarkipræget, som man kunne mærke, så snart man var der. Specielt efter episoden med knivstikkeriet nede foran Fætter Guf, siger Jesper Tanghus.