Lille villa revet ned: Plads til busser ved slottet

Nedrivning af et hus bag slottet i Nyborg åbner for, at turistbusser kan læsse gæster af tæt på slottet. Men først i 2021.

Nyborg: Når Nyborg Slot efter planen står frisk og færdig i 2021, forventer kommunen også en mindre invasion af turister, der skal på sight-seeing i Kongebyen. De store turistbusser i to etager får til den tid mulighed for at parkere og sætte gæster af lige ved slottet. Og det uden, at busserne skal forstyrre trafikken i de små gader i det centrale Nyborg.

En lille villa på Dronningensvej 50 - det er lige bag slottet - er nemlig købt op af kommunen og revet ned, og det åbner for en afsætningsplads ved slottet, hvor busser kan sætte gæsterne af og så parkere andre steder i Nyborg, mens publikum møder historien om Nyborg Slot og kongen.

Området skal foruden afsætningsplads for turistbusser med gangbesværede gæster også danne ramme om en række p-pladser reserveret til handicappede. Idéen med pladsen er samtidig en del af forsøget på at lette trafik- og parkeringsforhold i bymidten.

Pladsen anlægges dog først, når slottet er færdigt, og beplantes indtil videre med græs.