Lige nu: Brand i affaldsvirksomhed i Nyborg

Nyborg: Beredskab Fyn og Fyns Politi er mandag formiddag kørt til Nyborg efter en alarm om brand i virksomhed Fortum, det tidligere Kommunekemi.

Alarmen kom klokken 10.38, og vagtchef hos Fyns Politi Lars Thede oplyser klokken 10.50, at politiet er tæt på at være fremme på stedet, og han har derfor endnu ikke detaljer om branden.

Fyens.dk har en reporter på stedet. Han befinder sig cirka 10 meter fra trådhegnet omkring virksomheden.

Der er ingen tydelige tegn på brand. Men der er fire brandbiler på stedet. Heriblandt stigevogn og tankvogn. Der er også en lægeambulance samt en indsatsleder på stedet.

Naboer til virksomheden hørte klokken cirka 10.40 et stort brag fra virksomheden og siden en alarm. Naboerne, som bor på Provst Hjortsvej, skyndte sig at lukke døre og vinduer, fortæller de til vores reporter i området.

Fyens.dk's reporter på stedet slår fast, at intet tyder på, at branden har medført risiko for udslip af giftige dampe. Og lidt efter klokken 11 oplyste Fyns Politi på Twitter at der er ikke behov for evakuering eller andre særlige forholdsregler. Der skulle være tagkonstruktionen over forbrændinger, som er antændt.Meldingen i området er ved 11.30-tiden, at efterslukningen er i gang, og at der ingen tilskadekomne er ved branden.