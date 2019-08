Sidste efterår blev Egon Stenmann Jensen fra Langå smittet med legionella efter en tur under bruseren i et kommunalt omklædningsrum. Det blev starten på et langt sygdomsforløb. Før sommerferien troede han og hustruen Inger Stenmann Jensen, at det værste var overstået. Men så fik han konstateret en ny infektion - denne gang i hoften. Derfor måtte han i denne uge tilbage på operationsbordet.