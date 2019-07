Laver burgere fra bunden: 70 frivillige i populær madbod

Ørbæk: Uden mad og drikke duer Ørbæk Marked ikke.

Og er der markedsgæster, som alligevel går sultne hjem, er de selv ude om det.

For der er masser af mad på markedspladsen.

Så meget, at det kan være svært at vælge.

Men når man alligevel skal, er håndboldklubben ØHK's madbod et af de mest populære valg.

For ud over at servere burgere, kebabmix, pitabrød og pommefrites, der er tilvirket af friske råvarer, tjener madboden også penge til klubben.

Og det er ikke så lidt, de 70 frivillige i madboden får fra hånden.

Og det gælder både mængden af mad og antallet af kroner, der tjenes hjem til den lokale håndboldklub - som regel 50.000-70.000 kroner.