Der er penge i at lange hotedogs og burgere over disken på havnen i Nyborg.

Nyborg: Lauses Grill på havnen i Nyborg er måske byens kendteste spisested, og familievirksomheden har længe været en institution i byen.

Og så er der oven i købet penge i at lange hotdogs, burgere og flæskestegsandwich over disken med et smil.

Lauses regnskab for 2018 er netop offentliggjort, og det viser et overskud på 274.000 kroner før skat - langt mere end resultatet for 2017, der kun gav et overskud på 17.000 kroner.

Lauses Grill offentliggør ikke sin omsætning, men de tørre tal i regnskabet viser alligevel, at aktiviteten i den populære havnegrill har været stigende, selv om antallet at ansatte er seks mod syv året før.

Lene Ringsmose har i en årrække været leder af virksomheden. Hendes morfar åbnede grillen i 1968. Hans navn var Laurits Knudsen - og bar kælenavnet Lause.