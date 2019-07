Latrinært: Forskere dykker ned i 500 år gammel afføring

Nyborg: Et 500 år gammelt latrin fundet under udgravningerne på Torvet får besøg af et hold forskere i ugens løb. En biolog samt dna-forskere fra Nationalmuseet har næse for den slags, og de rykker til undsætning for at dykke ned i vore forfædres afføring.

- Vi har indtil videre undersøgt latriner i Roskilde, København, Odense og en række andre byer. Så nu glæder vi os til at få fingre i prøver fra endnu et latrin, siger museumsinspektør Morten Fischer Mortensen fra Nationalmuseet i København til Østfyns Museer.