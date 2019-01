Lars Henning Brandstrup starter virksomheden LHB Regnskab

Nyborg: Lars Henning Brandstrup har startet virksomheden LHB Regnskab. Det sker med baggrund i mere end tredive års erfaring som ansat registreret revisor, og tre år som regnskabschef ved Kroers Tømmerhandel.

- Virksomhedernes ledelse misser ofte et vigtigt ledelsesværktøj, fordi de ikke har et 100 procent opdateret bogholderi og får løbende perioderegnskaber. Tit har jeg oplevet, at bogholderens arbejde har krævet væsentlige korrektioner efterfølgende. Dette kan skabe uheldige økonomiske hændelser, der kunne være undgået eller have udmundet i langt bedre resultater, hvis virksomheden havde været opmærksom på bogføringen løbende, udtaler Lars Henning Brandstrup i en pressemeddelelse.

Derfor er det også en del af LHB Regnskabs mission at aflægge fast månedsrapportering med tilhørende bemærkninger til kunden.

LHB Regnskab tilbyder også assistance som regnskabschef. Der ydes sparring om økonomi, herunder opgørelse og indberetning af moms, intrastat og Danmarks Statistik. LHB Regnskab kan endvidere hjælpe med udarbejdelsen af årsrapporter uden revisionspligt.