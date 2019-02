Langtved Friskole og Nyborg Private Realskole klarer sig bedst

Østfyn: På langtved Friskole vil uge 5 stå tilbage som en af de bedste uger i dette skoleår. Ud over, at hele skolen har været travlt optaget af at arbejde med FN's klimamål, kan man blandt andet lune sig ved tanken om, at man hører til blandt de to bedst placerede skoler i Nyborg Kommune på en ny rangliste fra den borgerlige tænketank Cepos.

Ligesom Nyborg Private Realskole har friskolen i Langtved opnået en delt 176. plads ud af 1419 mulige målt på undervisningseffekt. Altså skolens evne til at løfte elevernes færdigheder ud over, hvad man kan forvente, ved afgangseksamen.

- Vi synes selv, det er lidt af en milepæl, efter at vi i 2011 af den daværende borgmester blev spurgt: "tror I virkelig, at I kan lave en god skole herude?". Og ja, det troede vi, og det tror vi stadig, at vi kan, udtaler lederen af den lokale friskole i Langtved, Mette Møller Bisgaard, i en mail til redaktionen.

Her glæder hun sig også over, at undervisningsminister Merete Riisager (LA) i samme uge sagde ja til at besøge skolen den 5. juni, hvor hun vil holde årets grundlovstale for eleverne.

Ingen af skolerne i Nyborg Kommune ligger helt oppe i toppen af ranglisten. Det gør til gengæld Nymarken Skole og Børnehus i Kerteminde, der er en folkeskole, på en delt 7. plads. Listen toppes af Dyhrs Skole i Slagelse og Interskolen i Aarhus, der begge er friskoler, mens Nysted Efterskole ved Guldborgsund agerer bundprop.