Landshold i kamp på Nyborg Stadion

Turneringen Open Nordic for U17-landshold fløjtes i gang på Nyborg Stadion, søndag 4. august. Her spiller det danske landhold mod Finland. Der er gratis adgang.

Nyborg: Stadion i Nyborg er ramme om åbningskampen i turneringen Open Nordic, søndag 4. august. Klokken 14.30 fløjtes op til kampen, hvor det danske U17-landshold møder Finland i den første kamp.

Inden åbningskampen er der tale fra Nyborg Kommunes borgmester Kenneth Muhs (V) og mulighed for at høre DBUs direktør Peter Møller fortælle om ambitionerne for ungdomsfodbolden.Sangerinden Kirstine Bonde, Nyborg, synger for på nationalmelodien.

Turneringen i den kommende uge har deltagelse af U17 landshold fra Norge, Færøerne, Sverige, Mexico, Finland og Danmark. Spillerne er indkvarteret i Nyborg, mens ugens kampe spilles på flere fynske stadions - blandt andet i Otterup og Nr. Aaby.

Open Nordic afvikles med kampe søndag, onsdag og lørdag. Der er gratis adgang for alle.