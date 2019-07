Lærere krænket og truet: 'Din fucking luder' og 'Du er dum' er hverdagskost

Sådan har Arbejdstilsynet gjort

Arbejdstilsynet har valgt at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø i de danske virksomheder, herunder skoler. Besøget på Danehofskolen i Nyborg blev gennemført den 23. maj i år og varede i alt cirka seks timer.



Her gennemførte man blandt andet et 45 minutter langt møde med ledelsen samt en to timer lang gruppesamtale med fem medarbejdere på stedet. Det er skolens ledelse, som i samarbejde med den lokale arbejdsmiljørepræsentant har udvalgt deltagerne i det store gruppeinterview.



Deltagerne har på forhånd fået at vide, at de er anonyme i den forstand, at Arbejdstilsynet ikke afslører overfor skolen, hvilke ansatte der er kommet med konkrete oplysninger i sagen. Og at formålet med samtalen er at indhente viden om det psykiske arbejdsmiljø.



"Gruppesamtalerne er særligt egnede til at indhente konkrete oplysninger, for eksempel om kravene i arbejdet og de muligheder, der er for at leve op til kravene, samt eksempler fra hverdagen", skriver tilsynet i sin vejledning.