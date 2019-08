Han understreger, at alle projekter, der rammer et eller flere af foreningens fem overordnede mål er meget velkomne med en ansøgning senest 2. september.

Job og rammevilkår

Den lokale aktionsgruppens opgave er at udvikle inden for to overordnede områder, nemlig jobskabelse og rammevilkår. Det kan være til iværksætteri og udvikling af virksomheder eller til udvikling af attraktive lokalområder. Målet er, at de bedre vilkår vil sikre, at flere bosætter sig i området og at færre flytter.

- Vi kunne godt tænke os at se projekter, der vil samarbejde over landegrænserne eller styrke udviklingen af fælles ressourcer og skabe sammenhængende faciliteter i de tre kommuner, påpeger Kurt Sorknæs.