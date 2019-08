I årevis var det yderst populært med events og musikarrangementer på Slotsmøllen. Det har givet lokale eventmagere lyst igen at åbne for fest og koncerter i lokalerne. 31. august er der premiere med "ladies night".

Amanda Kongstad supplerer: - Ja, og så var vi enige om, at det skulle være noget for alle.

- Vi blev enige om, at ladies night var på sin plads. Den generation af kvinder, der husker festerne på Slotsmøllen, er en festlig årgang. Også den dag i dag. Vi er sikre på, at mange andre end os vil synes, at det er sjovt at komme tilbage til stedet og feste igen, påpeger Jim.

Sammen med eventmager Amanda Kongstad barsler de to med arrangementet "Kæmpe ladies night på Slotsmøllen".

Nyborg: Jim Wichmann, der står fadder til Jimbo's Julerock, som i sin tid bragede gennem kælderen på Slotsmøllen, er parat til at genoplive tidligere tiders fest og farver på stedet.

Jim Wichmann er sammen med Amanda Kongstad klar til at genoplive tidligere tiders fester på Slotsmøllen. Arkivfoto.

Banko med Olrik

Datoen for ladies night og et alsidigt program er fastsat til 31. august klokken 18.30.

Her er starteren til en festlig aften tapas og bobler. Den lokale musiker Henrik Johannessen står for akustisk musik live, inden det er tid til at spille banko på alle plader.

Bankokaj hedder denne aften Jakob Olrik og er også sexolog. Værten med numrene lægger op til en underholdende omgang banko med frække undertoner og spændende gevinster på en aften, hvor Gamle Ole er tæt på eneste mandlige islæt.

Senere på aften er musikken lagt i hænderne på gruppen Girl's Underwear, som musikalsk spænder fra U2, over Bryan Adams til Thomas Helmig og andre, som i tidens løb har været garanter for festklassikere. Og gennem aftenen vil der være mulighed for yderligere gevinster fra lokale sponsorer og frække overraskelser.

- Det bliver en aften i kvindernes tegn. Det synes vi, at de fortjener, bemærker Jim med et blink i øjet.

Billetterne er sat til salg og kan købes på billetto.dk. Prisen er 349 kroner.