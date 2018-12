Lørdag nat klokken 22.34 standsede Fyns Politi en spritbilist på Hjulbyvej i Nyborg, oplyser vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen.

Føreren - en 31-årig kvinde fra Ørbæk - blev bragt til standsning, fordi hun kørte slingrende. En alkometertest viste, at promillen var over det tilladte, og hun blev sigtet, anholdt med henblik på at få foretaget en blodprøve og efterfølgende løsladt.