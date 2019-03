Kvindelig cyklist ramt af bil

Nyborg: To personer fra Nyborg var tirsdag eftermiddag ved 13-tiden involveret i et trafikuheld på Nymarksvej. Den ene - en kvindelig cyklist på 67 år - blev væltet omkuld på vejen efter at være ramt af en bil, oplyser politiet.

Bag rattet sad en 52-årig mand fra Nyborg. I forbindelse med et sving var han kommet lidt for langt ud på cykelkørebanen med forenden af sin bil. Den kvindelige cyklist kunne angiveligt ikke nå at undvige, og hun blev derfor snittet af bilens forreste kofanger. Hun slap dog fra ulykken med knubs.