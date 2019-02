Kunstgræsbane kom i mål

Vindinge Boldklub får sin længe savnede kunstgræsbane. Med snævrest muligt flertal sagde Venstres 13 medlemmer af Byrådet ja til en bane med muldunderlag. S og SF var imod, mens DF undlod at stemme.

Nyborg: Fodboldspillerne i Vindinge Boldklub har siden efterårsferien trippet utålmodigt. De har ventet på, at de politiske tacklinger om kunstgræs, gummi og miljøbelastning blev afgjort mellem partierne S, SF, V og DF. Nu kan spillerne i stedet bruge foråret på at løbe sig i form vel vidende, at om få måneder så ruller bolden på 60 millimeter højt kunstgræs. I aftes vedtog et snævert flertal på Venstres 13 medlemmer af Byrådet nemlig at hæve armene til fordel for en kunstgræsbane med tilhørende gummigranulat som fyld og nedsivning af regnvand gennem et underlag af muld og videre ud i Vindinge Å. S og SF's i alt 10 medlemmer, som er tilhængere af en model med afløb gennem kloak og rensningsanlæg, stemte imod. DF derimod undlod at stemme. Også formand for Vindinge Boldklub, Claus Johansen, havde armene i vejret. Formanden er godt tilfreds med, at bolden nu er spillet over på fodboldens banehalvdel efter en lang omgang i den politiske arena. Sammen med en håndfuld fra fodboldklubben var han mødt op i byrådssalen for at overvære, hvordan der blev spillet og gået offensivt til værks fra begge fløje i salen. - Vi er hele vejen blevet brugt i en omgang symbolpolitik. Alt var klart - økonomien var på plads- men det hele har ligget stille siden efterårsferien, og det har ødelagt vores forår. Også fordi der har ligget dokumentation for, at værdier for udledning er langt under grænseværdierne, fremhævede Claus Johansen og tilføjede: - Hvis vi tager ja-hatten på, så kan klubben nu få en kunstgræsbane klar til 1. juni. Det tager cirka 10 uger at anlægge banen, så vi har travlt.

Politik og holdninger Inden det nåede så langt, så var banen kridtet op i Byrådssalen. Bolden blev sendt frem og tilbage mellem Venstre på den ene side og S og SF på den anden, mens DF kaldte på en timeout. Men uanset holdninger til den ene eller anden model for at skaffe sig af med forurenet regnvand, så var samtlige politikere enige om, at ingen ønsker at stoppe anlæg af banen. Ligeledes, så er den nuværende forsinkelse både uheldig og frustrerende for boldklubben. Per Jespersen (S) var den første til at erkende, at forløbet om kunstgræsbane og konsekvenser for miljøet er et spørgsmål om politik og holdninger. - Tvivlen må komme vores efterkommere til gode. Jeg håber, Venstre får ret - men gør de ikke, så skal al jord graves og brændes, og der skal lægges nye drænmåtter. Det kan blive frygteligt dyrt, fastslog Per Jespersen. Søren Svendsen (V) slog fast, at Venstre vil passe på miljøet. - Men det handler mest om følelser, og den debat kan vi ikke vinde. Men hvorfor er det bedre at lede vandet gennem et rensningsanlæg, spurgte Søren Svendsen og gav S en lige venstre. Svarene på den del blæste rundt mellem politikerne, hvor drillerier voksede sammen med tre kvarter for den ene eller anden model. - Nøglen til boldspil i Vindinge, ligger ovre hos Venstre, lød det fra Albert Pedersen (S).

Tjek af fakta SF's Suzette Frovin påpegede, at ekstra undersøgelser og målinger af miljøbelastningen ta'r tid. - Vi benytter forsigtighedsprincippet i den sag. To skridt frem og tre tilbage. Men i det store billede, så handler det om vores alle sammens klima og miljø. Og vi kan ikke hele tiden blive ved at udskyde. Der skal handling til, konstaterede Suzette Frovin og hentydede til, at flere målinger er påkrævet. Anne-Marie Palm-Johansen (DF) gjorde det klart, at partiet hverken kan anbefale den ene eller anden model for at slippe af med regnvandet. I stedet ønskede partiet en pause og et yderligere tjek af fakta. - Vi skal tage stilling på et belyst grundlag og ikke ud fra en enkelt bane. Der er over 300 baner i landet. Man køber jo heller ikke en ny bil, efter kun at have oplevet en enkelt, sagde DF'eren og uddybede: - Rensningsanlæg kan ikke fjerne alle stoffer. Har vi styr på gummigranulatet, og har vi styr på åen. Vi skal tage stilling på et gennemtænkt grundlag. Borgmester Kenneth Muus (V) fik det sidste ord i forløbet om kunstgræsbanen til fire mio. kroner - hvoraf de 3,5 mio. kroner er kommunale. - Vi mener, at den her løsning er den bedste for miljøet. Og vi tillader os også at mene, at den dyrere løsning ikke er miljømæssig bedre.