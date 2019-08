Kulturhus styrer mod underskud efter konkurssag

Svigtende billetsalg fik tidligere på året Bastionen til at nedjustere forventningerne til forestillingen "Company". Alligevel står Nyborgs kulturhus tilbage med et tab på flere hundrede tusinde kroner, fordi produktionsselskabet Damby & Wahlers valgte at kaste håndklædet i ringen.

- Vi taler om flere hundrede tusinde kroner, som vi mangler på grund af aflysningen. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan, for at finde pengene i år, men det bliver mere end svært, når vi er kommet på denne side af sommerferien, erkender den daglige leder.

Og selv om Tue Fabricius forventer at kunne præsentere flere små nyheder i den kommende tid, så varsler han allerede nu, at kulturhuset styrer mod et underskud i 2019.

Den stortopsatte forestilling med blandt andre Annette Heick og Kiki Brandt på rollelisten skulle have spillet hele 13 gange på den store scene. Dertil kommer al den tid, der var afsat til at øve.

For selv om det er lykkedes med kort varsel at indgå en aftale med den landskendte sanger Søren Huss, der øver og giver koncert på Bastionen, er det langt fra nok til at lukke hullet efter "Company".

10 procent af årsbudgettet

Ifølge Tue Fabricius var man klar over, at billetterne til "Company" ikke ligefrem blev revet væk, og forventningerne til forestillingen blev derfor nedjusteret tilsvarende. Alligevel ender man altså med et underskud, der svarer til cirka 10 procent af kulturhusets årlige budget.

Det er ikke gjort med at sælge flere billetter. Det bliver samtidig nødvendigt at spare på alt, hvad der kan spares på for at nå et stykke af vejen, fortæller han.

For at føje spot til skade har Bastionen været nødt til at indkøbe nyt teknisk udstyr for at kunne afvikle "Company" og andre produktioner af samme størrelse.

- Det udstyr kan vi ganske enkelt ikke nå at leje ud til anden side for den periode, hvor forestillingen skulle have fundet sted på Bastionen. Men det er ikke sådan, at pengene er hældt direkte ud af vinduet. Det kan være med til at gøre rockmusicalen og andre musicals endnu bedre, bemærker den daglige leder.

Det er i øvrigt ikke første gang, Damby & Wahlers løber ind i problemer. Tidligere i år stod produktionsselskabet bag forestillingen "End of The Rainbow", der havde Betty Glosted i hovedrollen. Damby & Wahlers valgte dog at tage afsked med hovednavnet, mens forestillingen endnu var på programmet.

Senere trak man i land og gav skuespillerinden en officiel undskyldning. Forklaringen på aflysningen af "Company" er en helt anden, nemlig personlige og private omstændigheder hos de lokale producenter.