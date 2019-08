Kulturarv. Vandalisme af slottet

Man kunne her i avisen læse, at renoveringen af slottet er forsinket.

Jeg ville ønske, at forsinkelsen ville vare evigt, så den vandalisme, som slottet udsættes for, kunne stoppes.

Den planlagte tilbygning ligner mest af alt en flad tilbygning til en bankfilial med to store skæmmende "landgangsbroer" over til slots bygningen.

Kan det blive mere ødelæggende?

Hele tilbygningen fremtræder så bombastisk og dominerende, at den helt tager magten fra det oprindelige slot.

Bygningen er så langt fra det autentiske, som tænkes kan.

Projektet har ikke fortjent at komme på Unescos Verdensrangliste, hvad jeg heller ikke tror, det gør.

Det havde været mere fornuftigt at renovere slottet efter det koncept, der anvendes på slottet Guedelon i Frankrig, hvor man genopbygger slottet ved hjælp af datidens byggemetoder.

Det er blevet turistmæssigt en kæmpe succes.

Jeg vil klandre museets Erland Porsmose for at have ansvaret for det fejlagtigt konkurrenceprogram for renoveringen.

Porsmose er museumsmand og ikke byggesagkyndig, hvilket resultatet åbenlyst understreger.

Hvordan kan "Slots- og Kulturstyrelsen" godkende denne vandalisme?

Jo, det kan den fordi, "Det Særlige Bygningssyn" er rådgiver for dem.

Formanden for "Bygningssynet" er selv samme arkitekt, der vandt konkurrencen, og arkitektskolens "fredningsekspert" i synet er konsulent for projektet. Det er "Synet", der administrerer bygningssynet for Kulturministeren.

Hele projektet er inficeret med lusk og uredelighed.