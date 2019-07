Kulturarv. Har Nyborg solgt skindet, før bjørnen er skudt?

De sidste par år har stort set alt i Nyborg handlet om slottet i forhold til UNESCOs verdensarv liste. De planer, der er lagt for byen, byplanlægning og meget mere, tager blandt andet afsæt i at gøre byen klar til de mange turister som placeringen på listen vil medføre.

Der blev sagt, at Tour de France, ville være med til at opreklamere slottet. Man har hele tiden talt om dette, som om en plads på UNESCOs liste nærmest var sikker.

Og nu ikke nok med at slottet er forsinket og dermed ikke bliver færdigt til Tour'en - Tour'en har heller ikke den effekt, som man har fået at vide.

Og nu ser det også ud som om, at det bliver sværere end som så at komme på UNESCOs verdensarv-liste. Jeg tænker derfor, om det måske ikke var på tide at slå bremsen i og forholde sig til det, vi ved. Ikke tale om NÅR slottet kommer på UNESCOs verdensarv-liste, men tale om HVIS slottet kommer på listen.