Krydstogtskibe skal brande byen

Og dét med en understregning af, at det med den rette organisation og professionelle tilgang til sagen vil være muligt at sikre Nyborg en markant placering på de store krydstogtskibes søkort.

Planen bliver præsenterer for politikerne i Erhvervs- og Udviklingsudvalg i morgen.

Det fremgår af en plan for udvikling af krydstogtturismen, det offentligt ejede havneselskab ADP har udarbejdet.

Cruise Nyborg

ADP ejer og driver havnene i Nyborg og Fredericia.

Og Nyborgs havnepartner i trekantområdet etablerede allerede i 2014 organisationen Cruise Fredericia.

Den har været stærkt medvirkende til, at der sidste år kom 10.000 krydstogtturister til byen.

Et tal, der i år forventes at stige til i omegnen af 24.000.

Og erfaringerne fra Fredericia viser, at selv om krydstogtturisterne ikke smider om sig med penge, når de går i land, så har krydstogtskibene i sig selv stor værdi.

De store skibe på op til 250 meter er nemlig en attraktion, som trækker byens borgere og folk fra oplandet til, når de går til i kaj i den lokale havn.

Og det brander byen som en levende handelsby og holder gang i den lokale detailhandel.

Hvis politikerne i Nyborg Kommunes Ervhervs- og Udviklingsudvalg - som forventet - beslutter sig for at etablere et Cruise Nyborg, vil det første store krydstogtskib med op til 2000 tusioter ombord, kunne anløbe havnen på Lindholm i 2021.