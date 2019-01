Niels Høirup, formand for Nyborg Turistforening og Bureauet Nyborg, advarede mod butikker på Nyborg Lynfrost. Nu kritiseres han for at blande sig i politik. Niels Høirup har sygemeldt sig fra begge bestyrelser.

Nyborg: Nyborg Turistforening skal fremme turismen, men den skal ikke blande sig i politik.

Det mener direktøren på Hotel Storebælt, Jan G. Larsen, der er medlem af bestyrelserne i både turistforeningen og i Bureauet Nyborg.

Dermed går han i rette med formanden for Nyborg Turistforening og Bureauet Nyborg, Niels Høirup, der har sendt kommunen et høringssvar i debatten om den nye såkaldte strategiske byplan. Svaret var citeret i avisen for nylig, og det centrale budskab i Niels Høirups indlæg var en advarsel mod planerne om et center med butikker på Nyborg Lynfrosts grund af hensyn til butikkerne i bymidten.

Høringssvaret er underskrevet "Niels Høirup, formand for Nyborg Turistforening og Formand for Bureauet Nyborg", men Jan G. Larsen mener, at indlægget må stå for Niels Høirups egen regning.

- Vi skal ikke beskæftige os med politik i Nyborg Turistforening. Det er ikke den slags, vi arbejder med. Vi skal være helt skarpe på at lade de folkevalgte tage de politiske beslutninger. Vi skal ikke blande os i hvilke typer butikker, der skal være eller om der er problemer med forurening, siger Jan G. Larsen.

- Vi har valgt politikerne og givet dem et mandat, og det skal vi støtte op om, siger hoteldirektøren, der via email har fortalt Niels Høirup sin mening om indlægget i debatten om Nyborg Lynfrost.

- Vi er omkring 100 medlemmer i Nyborg Turistforening, og formanden kan da ikke gå ud på alle medlemmers vegne og sige, hvad vi mener om Nyborg Lynfrost, siger Jan G. Larsen, der understreger at sagen ikke har været diskuteret i turistbestyrelsen.

Niels Høirup undrer sig over Jan G. Larsens kritik, blandt andet fordi høringssvaret blev præsenteret på et møde i bestyrelsen for Bureauet Nyborg i december.

- Der blev ikke nogen større diskussion ud af det, siger Niels Høirup.

Til det siger Jan G. Larsen:

- Niels fremlagde et privat notat på mødet i Bureauet i december. Notatet har ikke været vendt i bestyrelsen i Nyborg Turistforening.

Niels Høirup har i øvrigt netop sygemeldt sig fra begge bestyrelser, hvor han er formand. Det hænger sammen med, at han skal gennem en række krævende behandlinger på OUH den kommende tid. Han forventer at komme tilbage, når behandlingerne er overstået, og han understreger, at sygemeldingen ikke har noget med den aktuelle kritik at gøre.

Jan G. Larsen er konstitueret formand for Nyborg Turistforening. Også han understreger, at formandens sygemelding ikke har noget at gøre med den aktuelle debat.

- Vi håber alle, at Niels kommer hurtigt tilbage til bestyrelsen igen, siger Jan G. Larsen.