Nyborg: "Nyborgs unge mennesker er ikke trygge".

Sådan lyder overskriften på et læserbrev, der beskriver en såkaldt "grim kultur af euforiserende stoffer" i Nyborg. Nyborg Gymnasiums rektor, Henrik Vestergaard Stokholm, kommer samme dag med et rungende løsningsforslag i sin egen læserbrevsoverskrift: "Vi har alle et ansvar for at få stofferne ud af Nyborg".

Ingen af læserbrevene konkretiserer hvilke euforiserende stoffer, og dermed ses der bort fra den realitet, at der er afgørende forskelle på de forskellige typer af rusmidler. Nyborg har et udbredt hashmarked - og selvom hashindtagelse videnskabeligt set er overvejende ufarligt (ved ansvarligt brug), er det bevist, at hashrygning i flere tilfælde fører til brug af hårdere og mere skadelige stoffer. Og lige præcis det, er måske en del af den onde spiral, som Janni Sørensen og Jonas Ejby beskriver i deres læserbrev.

Hash er nemlig illegalt og skal købes i det dystre og skumle miljø, hvor der også bliver solgt mange andre og farlige stoffer - lige dér, hvor vi har placeret det. Og i virkeligheden er det vel dér, den såkaldte onde spiral startede; da vi skubbede et af de mest ufarlige rusmidler ud i nattens gader og dermed sendte vores unge med derud.

Henrik Vestergaard Stokholms løsningsforslag om, så helt at fjerne stofferne, fungerer kun som køn ønsketækning og er aldeles urealistisk. Det vil udelukkende skubbe hashen endnu længere ud i et kriminelt og farligt miljø, hvor de unge vil følge efter. Sagen er kort sagt den, at jo længere væk vi skubber det, jo sværere gør vi det for de unge, der kommer i problemer, at finde hjem igen. Debatten om rusmidler har mistet forbindelsen til videnskab og sund fornuft, og synet på rusmidler er vendt helt på hovedet og vædet i ubeføjede fordomme. Henrik nævner i sit læserbrev, at de på Nyborg Gymnasium gør sit for, at "eleverne får forudsætningerne for at leve et godt langt liv.". Det gør de blandt andet ved at have hashhunde med til gymnasiefesterne. Her går der politi rundt på jagt efter unge, der har taget en smule hash med i tasken til en fredag aften, hvorefter de unge vil blive stemplet af samfundet med en god plet på straffeattesten, og dermed vil deres fremtid blive sat på spil.

Dette foregår alt sammen til en fest, der er proppet med fulde unge, mens gymnasiet sørger for, at der bliver langet alkohol over disken - et stof, der dræber millioner hvert år. I stedet vender samfundet sigtekornet mod den pige, der bare hellere ville være skæv på et stof, der ikke har taget et eneste menneskeliv. Samfundet skubber hende væk og længere ud i mørket - nu som kriminel. Frygten for rusmidler er en hyklerisk heksejagt, en jagt på det såkaldte onde. En jagt på en syndebuk, vi nemt og tankeløst kan pålægge ungdommens problemer skylden. Vi skal, som samfund, erkende, at vi tog fejl. Vi skal erkende, at adskillige typer af rusmidler, heriblandt hash, ikke er problemet: det er den verden, der er omkring det. Derfor skal vi få de ufarligste stoffer ud af det dårlige miljø, så de unge ikke forsvinder i mørket. Og vi skal sørge for, at de unge altid kan finde hjem og få hjælp; uden at blive mødt af vores hykleriske samfunds dømmende ansigt.

Indtil da vil Nyborgs unge mennesker fortsat være utrygge.