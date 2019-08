Krigen er slut: Gammel bunker omdannes til hyggeligt vinlager

Ove Wittendorff købte for år tilbage en gammel bunker fra Anden Verdenskrig. Nu har han endelig fundet ud af, hvad den kan bruges til, og nu håber han, at han så småt kan få startet en lille vinklub op i Nyborg, der kan udnytte de unikke muligheder bunkeren tilbyder.

- Vi vidste, at der var en bunker på grunden, som ikke var ejet af os, men derimod af Civilforsvaret. Det var først, efter vi havde købt grunden, at vi fandt ud af, at vi måske også kunne få bunkeren med, siger Ove Wittendorff.

Ove og Lillian købte huset for år tilbage, selvom de vidste, at der hørte noget til huset som de egentlig ikke ejede.

NYBORG: Det er efterhånden ved at være nogle år siden Anden Verdenskrig sluttede, men sporene efter krigen kan man stadig finde flere steder i Europa, men også i Nyborg, hvor der egentlig ikke blev udkæmpet kampe under krigen, har den efterladt spor.

Bunkeren blev, så vidt Ove Wittendorff ved, bygget i 1943 midt under den tyske besættelse af Danmark under Anden Verdenskrig. Den blev sandsynligvis bygget af Danmark.En af tankerne bag bunkeren var, at den skulle fungere som tilflugtssted for beboere i tilfælde af bombninger. 27-28. juni 1940 havde det britiske luftvåben, Royal Air Force, bombet Essos olielager ved Avernakke tæt på Nyborg, så for at beskytte folk fra andre bombardementer var der flere bunkere rundt omkring i Nyborg. Udover et sted til vin- og ostesmagning, har Ove Wittendorff også en bekendt, der interesserer sig for Anden Verdenskrig, som han regner med skal komme og fortælle lidt om krigen og bunkerens historie.

Inde i bunkeren er det efterhånden ved at ligne et ægte vinlager - selvom der ikke er voldsomt mange vin endnu. Foto: Patrick Dejbjerg

Bunkerens nye liv

Ni år efter at have anskaffet sig bunkeren var den stort set bare fyldt op med alle de ting, som Ove og Lillian ikke kunne finde plads til andre steder. Men det ændrede sig for omkring et år siden, da nogle af Oves venner og bekendte mente, at det var på tide at få mere ud af det særprægede legehus på grunden.

Bunkeren blev derfor ryddet, væggene fik en omgang hvis maling, og der flyttede et bord, nogle stole, en bar, og en kiste ind i klenodiet fra krigstiden.

Bunkeren havde den fine egenskab, at uanset vejr og årstiden udenfor, så holdt bunkertemperaturen sig altid i nærheden af de ti grader, hvilket er temperaturer, der arter sig fint til vin, så Ove besluttede sig for at starte en form for vinklub.

Ove og Lillian har i forvejen en ostebutik på Nyborgs gågade, hvor de også sælger vin.

- Vi tænkte, at man kunne mødes i bunkeren til vin- og ostesmagning, og så vidt jeg ved, er det den eneste bunker, der er forbundet til et hus, så vi syntes også, den kunne skabe en helt speciel stemning, siger Ove Wittendorff.

- Når vi er mere etablerede med medlemmer, tænker vi, at den kan bruges som lager, så alle kan have vin stående hernede, og så kan man byde sin bekendte på lidt smag