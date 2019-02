Kredsformand: Ny lokalaftale skal give bedre undervisning

Hverken politikere eller skolefolk giver topkarakter til den nye arbejdstidsaftale for lærerne i Nyborg Kommune. Alle er til gengæld enige om, at der er tale om et skridt i den rigtige retning. Aftalen skulle bare være indgået for længe siden, mener lærerrepræsentant.

Ullerslev/Nyborg: I en forhandling kan man ikke få alt. Måske var det derfor, at hverken politikere og skolefolk svingede sig op på et 12-tal, da Fyens Stiftstidende på et pressemøde tirsdag bad dem om at give karakter til en lokal arbejdstidsaftale for lærerne i Nyborg Kommune, der blev underskrevet ved samme lejlighed.

Både borgmester Kenneth Muhs (V), formanden for Skole og Dagtilbudsudvalget Suzette Frovin (SF) og skoleder på Vibeskolen Karen Rasmussen kvitterede trods alt med et 10-tal for aftalens indhold. Formanden for Lærerkreds 80, Peter Lund Andersen, der har spillet en helt central rolle i forhandlingerne, var derimod mere forbeholden. Et syvtal med pil opad var, hvad det kunne blive til.

Alligevel mener også han, at aftalen er et vigtigt skridt i den rigtige retning i forhold til at sikre lærerne og børnehaveklasselederne i Nyborg Kommune bedre arbejdsbetingelser. Som en del af forarbejdet til den nye lokalaftale har man været rundt på de forskellige skoler for at indsamle ideer og forslag fra lærerne til, hvad det kræves, for at de kan lykkes med deres opgave.

- På forhånd har vi peget på tre ting, der skal være opfyldt med lokalaftale. For det første skal der være et eller andet, der sætter grænser for den arbejdsbelastning, som lærerne bliver udsat for. For det andet skal der være en højere grad af fleksibilitet, og så skal der være en mulighed for at tage godt imod de nyuddannede lærere. Og når jeg ser på den arbejdstidsaftale, vi har fået, så synes jeg, at de tre elementer er blevet adresseret, sagde han på pressemødet, der var henlagt til Ullerslev Bibliotek.