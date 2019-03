Der bliver ikke bygget noget butikscenter på Lynfrost-grunden, før der er sikkerhed for, at det fortsat vil være muligt at rydde op i den giftige undergrund. Billedet er taget fra bagsiden af Nyborg Lynfrost. Foto: Mogens Rasmussen.

Bygherren skal sørge for, at det også efter etableringen af i alt 15.000 kvadratmeter butiksareal på Lynfrost-grunden i Nyborg bliver muligt at komme til fenolerne i den stærkt forurenede jord.

Nyborg: Et kommende butikscenter på Lynfrost-grunden i Nyborg må ikke blokere for adgangen til en eventuel oprensning af den stærkt forurenede jord på stedet. Det fastslår både loven og to af de tre partier - Venstre, SF og Dansk Folkeparti - som har aftalt en lokalplan, der gør det muligt at opføre butikker på i alt 15.000 kvadratmeter på den stærkt omdiskuterede grund ved Storebæltsvej. Jorden under Lynfrost-grunden er forurenet med høje koncentrationer af det kræftfremkaldende fenol. Forureningen stammer fra dengang, den offentligt ejede virksomhed Tjærekompagniet gravede tromler med giftstoffer ned i jorden i området. Og den private ejer af grunden, Philipsen Gruppen, får kun lov at bygge, hvis det også efter færdiggørelsen af byggeriet bliver muligt at rense jorden under den.

Ingen kortlægning Der er ingen, som helst præcist ved, hvilke overraskelser, der venter i jorden på Lynfrost-grunden. Det er for længst slået fast, at jorden er forurene med især fenol. Men der er ikke gennemført nogen fuldstændig kortlægning af forureningens omfang. Der er imidlertid, som embedsmænd skriver i en sagsfremstilling til et møde i Nyborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg på mandag, "tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der peger hen på, at jordforureningen er af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø". Embedsmændene vurderer dog også, at det med tilladelse fra Region Syddanmark vil være "muligt at etablere publikumsorienterede funktioner på Storebæltasvej 10, 5800 Nyborg".

- Stanken vil brede sig Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs, som repræsenterer Venstre, understreger i en pressemeddelelse, at et kommende butiksbyggeri "naturligvis skal overholde og tage hensyn til den forurening, der er på grunden". Han minder om, at bygherren skal have en tilladelse fra Region Syddanmark, som indebærer, at "byggeriet skal tilrettelægges på en måde, så en eventuel oprensning kan finde sted, efter byggeriet er opført". SF's Suzette Frovin tror endda, at byggeriet af et butikscenter på Lynfrost-grunden kan fremskynde en oprydning. - Så snart bygherren roder i jorden, vil stanken af fenoler brede sig. Fenol er både giftigt og kræftfremkaldende, og derfor vil det stå klart, at man ikke kan skille byggeri og oprydning, mener hun. Indtil videre er der dog ingen, som har kunnet pege på, hvor pengene til en eventuel oprydning på Lynfrost-grunden skal komme fra.