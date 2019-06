Kovending: Somalisk familie får sine rettigheder tilbage

Gymnasierektor glæder sig over, at Nyborg Kommune har valgt at genoptage forsørgelsen af somalisk familie, som sidste år kom i mediernes søgelys, da kassen blev smækket i.

Nyborg: - Nu sker der noget. Noget rigtig godt!

Sådan lyder det i en mail til redaktionen på Fyens Stiftstidende fra gymnasiereaktor Henrik Vestergaard Stokholm, der siden efteråret har kæmpet en hård kamp for den somaliske familie Hussein fra Nyborg.

Tilbage i november valgte Nyborg Kommune at smække kassen i for alle ydelser. Samtidig fik familiens to ældste piger besked på, at de skulle pakke skolebøgerne og forlade 10. klasse på campus i Nyborg.

Rektoren valgte dog at lade eleverne fortsætte og var samtidig en af drivkræfterne bag en indsamling til fordel for familien.

Nu har Nyborg Kommune valgt at genoptage forsørgelsen, ligesom man vil lade familiens to mindste børn komme i børnehave og vuggestue.

Med andre ord bliver situationen normaliseret som før begivenhederne i november, konstaterer en glad og tilfreds Henrik Vestergaard Stokholm efter at have modtaget besked fra kommunens chefjurist lørdag.

Baggrunden for den nye beslutning er, at Flygtningenævnet har valgt at genoptage behandlingen af familiens sag. Familiens opholdstilladelse blev således ikke forlænget, og det fik altså kommunen til at reagere prompte.

Siden hen har Udlændinge- og Integrationsministeriet fastslået, at kommunen har pligt til at tilbyde familien undervisning til og med 9. klasse.

Efter sommerferien bliver de to ældste piger, Roda og Ruwayda, optaget i gymnasiet, oplyser rektoren.

- Så kan pigerne uddanne sig og leve et normalt liv indtil den endelige afgørelse i Flygtningenævnet (om lang tid), skriver han i mailen.