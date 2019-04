Kontant kritik: Forslag til lokalplan er 'misvisende'

Selv om ingen ved, hvordan byggeriet kommer til at se ud, er der mange indsigelser mod lokalplanforslaget for boligbyggeriet Strandhøjen.Her er arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassens bud på, hvordan byggeriet kan komme til at fremstå.

Indsigelser afslører, at beboerne i området er utrygge ved forslag til lokalplan, der gør det muligt at bygge 26.000 kvadratmeter boliger tæt på kysten i et naturskønt område i den nordlige del af Nyborg.

Nyborg: Endnu før, den første sten er lagt, bliver et historisk stort boligbyggeri ved Storebælts kyst mødt med kontant kritik. Kritikken retter sig mod forslaget til en lokalplan for området, hvor ejendomskonsortiet Strandhøjen A/S vil bygge boliger på i alt 26.000 kvadratmeter. Lokalplanforslaget "er misvisende og manipulerende og giver ikke befolkningen mulighed for at kende lokalplanens egentlige intentioner", mener en af beboerne i det nærliggende parcelhuskvarter Skovparken, Klavs Klavsen, i en indsigelse mod lokalplanforslag 296 "Strandhøjen - boligbyggeri og park ved Skaboeshusevej i Nyborg". En kritik, der går igen i en halv snes andre indsigelser mod lokalplanforslaget.

Fakta Forslag til lokalplan 296 "Strandhøjen"



Lokalplanforslaget omfatter et område på 14,8 hektar, der mod vest afgrænses af Skaboeshusevej og mod vest af Storebælt.



Området er bedst kendt som Strandvænget. Det var også navnet på områdets store institution for udviklingshæmmede, der lukkede i 2014.



Det naturskønne område omfatter også en offentlig tilgængelig park, der er et yndet udflugtsmål.



Lokalplanforslag 296 muliggør et 26.000 kvadratmeter stort nybyggeri af boliger.



Der kan bygges både villaer, etageejendomme og eje- og lejeboliger i området.



Langt den største del - cirka 20.000 kvadratmeter bolig - kan bygges som etageejendomme.



De største ejendomme kan bygges i fire og punktvis op til fem etager og 17 meters højde.



Ifølge lokalplanforslaget skal der fortsat være offentlig adgang til den offentlige park i området.



I den centrale af parken syd for det kommende boligbyggeri skal beplantningen holdes på en måde, så det samlede indtryk af parken forbliver uændret.



Den såkaldte mini-zoo, der er en af den offentlige parks særlige attraktioner, kan flyttes til en anden placering inden for lokalplanforslagets område.

Løber fra løfter De nye boliger skal opføres i et naturskønt område lige ned til Storebælt. Området husede før en af landets største institutioner for udviklingshæmmede, Strandvænget. En lang række beboere i Skovparken - lige på den anden side af Skaboeshusevej - mener imidlertid, at Nyborg Kommune er godt på vej til at løbe fra et løfte om, at det kommende boligbyggeri i både omfang og højde ville komme til at svare til det gamle Strandvænget-byggeri. Det nye lokalplanforslag giver mulighed for at bygge 26.000 kvadratmeter boliger, hvor Strandvængets boligareal kun var på 17.500 kvadratmeter. Lokalplanforslaget tillader også byggeri i op til fem etager og 17 meters højde, hvor Strandvængets højeste bygning var på fire etager og 8,5 meter. Og som to af genboerne i Skovparken, Thomas Mikaelsen og Inge Nybo Mikaelsen, formulerer det i deres indsigelse, vil en så betydelig forøgelse af bygningsmassen "give en stor påvirkning og belastning af parken og hele lokalområdet".

Høj og lang bygning Som Fyens Stiftstidende kunne fortælle for en uge siden, er det især planerne om at bygge en boligblok med lejligheder lige ud til Skaboeshusevej, der får beboerne i området til at sige fra. Bygningen kan blive knap 100 meter lang og "punktvis" op til fem etager. Og det vil, frygter beboerne i Skovparkens første række, føre til gener i form af skygge og indkig fra det nye byggeris altaner. Om det rent faktisk bliver tilfældet, afslører lokalplanforslaget ikke, eftersom det hverken indeholder en egentlig visualisering af, hvordan byggeriet vil tage sig ud, eller diagrammer der viser, hvor en eventuel skygge fra det vil falde. "Det er med bange anelser, vi kikker ud af vinduet i vores stue", skriver Grete og Ole Laursen i deres indsigelse. "Vores udsyn vil blive markant forringet. Der bliver ikke meget himmel tilbage. Og så kan man da kikke direkte ind i vores huse og haver. Det levner ikke meget privatliv", tilføjer de. Det er ikke lykkes at træffe formanden for Nyborg Kommunes teknik- og miljøudvalg, Per Jespersen (S), for en kommentar til indsigelserne mod lokalplan 296 "Strandhøjen - boligbyggeri og park ved Skaboeshusevej i Nyborg".