Konstitueret formand: Turistforeningen får mere indflydelse

Den konstituerede formand for Nyborg Turistforening, Jan G. Larsen, er glad for kommunens nye struktur for turisme, handel og erhverv. Det giver bedre mulighed for dialog, mener han.

Nyborg: Den tidligere formand og den konstituerede formand for Nyborg Turistforening er lodret uenige om foreningens position, efter Nyborg Byråd har vedtaget en ny ordning for erhvervsfremme, turisme og handel.

En ordning, hvor Bureauet Nyborg nedlægges, og turistkontoret kører videre under navnet Visit Nyborg. Bureauet Nyborg var en samordning af erhvervsfremme, turisme og handel under ét tag og med én bestyrelse.

Niels Høirup, der er sygemeldt formand, mener, at Turistforeningen er sat helt uden for indflydelse, og at kommunen nu helt og holdent overtager turistarbejdet.

Sådan der den konstituerede formand Jan G. Larsen ikke på sagen. Han mener tværtimod, at turistforeningen nu får bedre mulighed for at være i dialog med turistchefen om det daglige arbejde med turismen i Nyborg.

- Vi kommer tættere på Visit Nyborg med den nye ordning. Det betyder en mere strømlinet og tæt kontakt, vi får med turistchefen, Sanne Hoffensetz Andresen. Hun bliver inviteret til vores bestyrelsesmøder, og vi kan holde møder med hende på kontoret. Vi har ikke behov for vende tingene i Bureauets bestyrelse med indkaldelse, dagsordner og alt det. Verden forandrer sig jo hastigt, tingene går videre, og der er behov for mere direkte dialog mellem turistforening og turistchefen, siger Jan G. Larsen, der til daglig er direktør for Sinatur Hotel Storebælt.

Jan G. Larsen oplyser, at det endnu ikke er afgjort, hvordan turistforeningen rent formelt tackler Niels Høirups farvel til bestyrelse og formandspost.