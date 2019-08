REFSVINDINGE: Nu hvor Refsvindinge har fået det endelige grønne lys til restaureringen af Frederich Baggers gravminde, har menighedsrådet ikke spildt tiden med at få søsat projektet. Tilsagnet fra kirken på 303.607 kroner til at få projektet udført blev givet af kirkeministeriet 12. august, og torsdag var Anne Prejsz allerede ude for at hente stenene.

Anne Prejsz er uddannet stenhugger og konservator og ansat ved Nordisk Konservering, og hun kommer til at have den ledende rolle i restaureringen af gravmindet. Det projekt betyder også, at Anne Prejsz kommer til at få en masse kilometer i benene over de næste måneder.

- Stenene fra mindet tager jeg med tilbage til Sjælland, hvor jeg udfører arbejdet. Men mindetavlen er for skrøbelig til at tage ned, det ville gøre mere skade end gavn. Så den kommer jeg til at arbejde med herovre på et stillads, siger Anne Prejsz, der altså kommer til at køre godt to timer til og fra Refsvindinge på de dage, hvor hun arbejder i det fynske.