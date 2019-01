Konkurrence til nytårskoncerten kunne mærkes på billetsalget

Traditionen tro løb Nyborg Harmoniorkesters nytårskoncert af stablen i søndags. Omstændighederne er dog anderledes i år, for det er ikke længere den eneste nytårskoncert i byen. Det har ifølge harmoniorkestrets formand, Anne Sigerstrøm, haft en effekt på billetsalget.

Uden et ord gik Nyborg Harmoniorkester på scenen i Nyborghallerne og brød ud i en fortolkning af den Robbie Williams' popbrag Let Me Entertain You. De gjorde det med den forventelige energi, som fans af harmoniorkestrets årlige Nytårskoncert er vant til.

Der er dog et lille 'men' ved årets koncert. Nyborg Harmoniorkester er nemlig vant til at have eneret på nytårskoncerter i Nyborg, men efter produktionsselskabet Damby&Wahlers meldte sig ind i kampen med en nytårskoncert på Bastionen, er der pludselig opstået en smule konkurrence mellem parterne.

Selvom fremmødet til årets nytårskoncert i hallerne ser fint ud, når man spejder ud over publikum, så mener formanden for Nyborg Harmoniorkester, Anne Sigerstrøm, at nytårskoncerten på Bastionen har haft en effekt.

- Når vi ser på billetsalget, kan vi se, at vi har solgt 30 til 40 færre billetter end de sidste år. Jeg tror, at nogle har fravalgt vores koncert, fordi de ville prøve den anden i år, siger Anne Sigerstrøm.

Der kan maksimalt være 1.000 personer i hallen, og i år er der blevet solgt lidt over 800 billetter. Anne Sigerstrøm anerkender dog, at der er andre ting, der kan påvirke billetsalget. Navnlig finder finalen i herrernes VM-håndbold sted cirka en halv time, efter koncerten slutter, og det har måske fået nogen til at blive hjemme. Det er der dog ikke noget nyt i, ifølge Anne Sigerstrøm.

- Det falder ret ofte sammen med en finale i håndbold, så det har vi prøvet før. Så jeg tror helt sikkert, at det har indvirket på billetsalget, fortæller hun.

Det lagde dog ikke en dæmper på dette års nytårskoncert, som foruden orkestret under kyndig ledelse af dirigent Jesper Rützou Rosenkilde bød på optrædener fra Preben Kristensen, Trine Gadeberg og hornist Susanne Skov.

Der blev hentet inspiration ind fra flere af musikkens verdenshjørner. Musik fra ABBA, Disneys Aladdin, Mozart, Robin Hood (den med Kevin Costner) og adskillige sange flettet ind i potpourrier. Der blev også ydet assistance fra Danehofgarden.