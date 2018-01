Nyborg: Enhver, der ejer et hus af ældre dato, ved, hvad det kræver at holde bygningen i stand. Og ved også, at når der først bliver taget hul ét sted, kan der vises sig grimme og kostbare overraskelser under den pæne overflade.

Styrelsen ejer Nyborg Slot og er bygherre for den kommende restaurering af Kongefløjen. Det fredede fortidsminde står overfor udbygning med ny formidlingsfløj, forhøjet vagttårn og borgmure. Så det gamle hus skal altså samtidig have en overhaling.

Det nye Nyborg slot Tidsplan for restaurering og udbygning af Nyborg Slot:Kongefløjen fra marts 2018.



Udstillingsfløjen fra august 2018.



Torvet ombygges fra november 2018.



Formidlings- og udstillingsprojekt fra marts 2020.



Aflevering til bygherren Slots- og Kulturstyrelsen i september 2020.



Officiel åbning i efteråret 2020.



Økonomi:



Det samlede beløb er 351 millioner kroner.



De betaler:



A.P. Møllers Fond 108 millioner kroner.



Realdania 108 millioner kroner.



Nyborg Kommune 40 millioner kroner.



Slots- og Kulturstyrelsen (staten) 45 millioner kroner.



Formidlings- og udstillingsprojektet til 50 millioner kroner er endnu ikke finansieret.

For lige at se, hvor galt fat det står til med bygningen, har Mads Falbe-Hansen, Slots- og Kulturstyrelsens projektchef for slottet, fået restaurerings-kyndige håndværkere fra firmaet Kopp Sorø A/S til at tjekke bjælkelagene mellem husets tre stokværk.