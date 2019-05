Kongelig frokost på Hesselet: Kokken har ingen plan B

- Vi kører retterne igennem igen i dag (mandag, red.), men altså, vi laver jo det her hverdag, så selvom vi selvfølgelig her i huset snakker og glæder os til besøget, så skal det hele nok sidde i skabet. Der er ingen plan B, fortæller Lasse Paulsen.

Lasse Paulsen er gastronomisk chef på Hotel Hesselet i Nyborg og hovedansvarlig for den mad, dronning Margrethe får serveret under fredagens kongelige frokost.

Blå blink

I hotellets foyer tager konferencechef Morten Lund imod en håndfuld motorcykelbetjente, der ligesom køkkenet på Hesselet skal have de sidste rutiner inden dronningens besøg kørt igennem.

Selvom Morten Lund igennem sine 30 år på hotellet har været vidne til mange store begivenheder - som for eksempel EU's udenrigsministermøde i 1998 - ser han det som en stor anerkendelse af Hesselet, at regenten kommer på besøg.

Selv er han ikke nervøs forud besøget, som hotellet har planlagt ned til den mindste detalje og selvfølgelig gør noget ekstra ud af.

- Vi har haft løbende samtaler blandt personalet om, hvordan vi sikrer, at det hele forløber som planlagt. Politiets tilstedeværelse fortæller også historien om, at det her bare skal lykkes, fortæller Morten Lund.

Tilbage i køkkenet er Lasse Paulsen i færd med at tilberede stegt helleflynder for bagefter at gøre klar til en 90 års fødselsdag. Alligevel kan han ikke lade være med at tænke frem mod fredagens besøg.

- Jeg må indrømme, at jeg er royalist, og derfor betyder det nok også lidt ekstra. Nu håber jeg bare, det bliver solskin. Alt andet er på plads.