Koncert: Vokal-ensemble Musica Ficta er Vor Frue Kirke i Nyborg tre gange i år

Nyborg: Vokal-ensemble Musica Ficta ledet af komponist og dirigent Bo Holten er i Vor Frue Kirke tre gange i 2019.

Første gang er onsdag 6. marts kl. 20 med et Sweelinck-program.

Musica Ficta har i over 20 år dedikeret sig til to genrer: Den tidlige europæiske vokalmusik og den danske sangskat, og det er netop de to områder, Musica Ficta vil præsentere i Nyborg i 2019.

Den første koncert fyldes med musik af en komponist, som kun få kender. Jan Pieterszoon Sweelinck skrev musik som de allerstørste komponister på hans tid og gjorde det med elegance, humor og drama.

Ved koncerten opfører Musica Fictas otte solosangere Sweelincks store tonesætninger af Davids-salmerne på melodier, som faste kirkegængere i Danmark vil genkende særdeles godt.

Bo Holten fortæller om perioden, anekdoter fra miljøet omkring Sweelinck og om religionens forhold til musikken i den reformerte kirke.

Cembalist og organist Allan Rasmussen opfører værker af Sweelinck på både cembalo og orgel. Oplevelsen koster 100 kroner.